Natale: avanzi a tavola per 9 italiani su 10, 500 milioni di cibo e bevande non consumati

Valeria Panigada 27 dicembre 2018 - 09:20

MILANO (Finanza.com)

Nove italiani su dieci (91%) trovano a tavola gli avanzi di cenoni e pranzi di Natale che vengono riutilizzati in cucina anche per una crescente sensibilit verso la riduzione degli sprechi per motivi economici, etici e ambientali. E quanto emerge dallindagine Coldiretti/Ix, dalla quale si evidenzia che solo nel 7% delle famiglie non avanza niente mentre il 2% dona in beneficenza e nessuno dichiara di buttare gli avanzi nel bidone. Secondo la Coldiretti ammonta ad almeno mezzo miliardo, vale a dire 500 milioni, il valore di cibi e bevande preparati e non consumati sulle tavole degli italiani a Natale.