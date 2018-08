NY Times: titolo in calo di oltre -5% nonostante utili e fatturato migliori delle attese

Laura Naka Antonelli 8 agosto 2018 - 15:10

MILANO (Finanza.com)

Tonfo a Wall Street del titolo della società che pubblica il New York Times. Le quotazioni del gruppo editoriale New York Times Company scendono di oltre -5% in premercato, nonostante la pubblicazione dei risultati di bilancio del secondo trimestre, migliori delle attese. Gli utili sono saliti a $23,6 milioni, o 14 centesimi per azione, dai $15,6 milioni, o 9 centesimi per azione, dello stesso periodo dello scorso anno. L'eps adjusted è stato di 17 centesimi, meglio dei 13 centesimi attesi dal consensus di Factset. Il fatturato è cresciuto a $414,6 milioni dai precedenti $407,1 milioni, meglio dei $411 milioni attesi. Non buoni i numeri sulle entrate pubblicitarie, che sono scese del 9,9% a $119,2 milioni.