NB Aurora: completato acquisto 44,5% quote di Fondo Italiano di Investimento

28 maggio 2018

MILANO (Finanza.com)

NB Aurora, primo veicolo di permanent capital quotato in Italia sul segmento Miv segmento professionale che nasce con l’obiettivo di investire in Pmi italiane non quotate, ha annunciato di avere completato l’acquisto del 44,5% delle quote di Fondi Italiano di Investimento. Il portafoglio acquisito comprende 17 partecipazioni di minoranza in piccole e medie imprese italiane tra cui Forgital, Mesgo, Rigoni d’Asiago, Sanlorenzo, Megadyne e Ligabue. La strategia di investimento di NB Aurora, si legge in una nota, proseguirà con l’acquisizione di ulteriori partecipazioni soprattutto di minoranza in Pmi non quotate, fornendo capitali per lo sviluppo con l’obiettivo di finanziare progetti di crescita ed espansione internazionale al fianco degli imprenditori.