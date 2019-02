N26: Andrea Isola nuovo General Manager in Italia

Titta Ferraro 7 febbraio 2019 - 15:50

MILANO (Finanza.com)

N26, la maggiore mobile Bank europea, ha scelto Andrea Isola per il ruolo di General Manager Italia. Isola sarà responsabile del consolidamento e dell’espansione di N26 sul mercato italiano.Andrea Isola negli ultimi 11 anni ha lavorato per la società Bain & Company dove è arrivato a ricoprire il ruolo di Principal, specializzandosi nel settore finanziario. Precedentemente, dal 2004 al 2007, ha ricoperto il ruolo di Consultant per la società Masai Consulting.“In Italia c’è un forte interesse verso un nuovo modello di banca. Con N26, abbiamo triplicato la nostra base clienti in soli 6 mesi, arrivando a 300.000 utenti. Siamo davvero entusiasti che Andrea Isola si sia unito a noi come General Manager per l’Italia. Saremo così in grado di focalizzarci ancor di più sui clienti italiani, che ancora troppo spesso pagano commissioni elevate e registrano spiacevoli esperienze bancarie.” ha affermato Valentin Stalf, CEO e Founder di N26.“Dopo 4 anni trascorsi a New York - ha detto Isola - sono entusiasta di tornare in Italia per guidare le operazioni italiane di N26. I clienti italiani sono alla ricerca di un’esperienza bancaria semplice, di alta qualità, incentrata sul cliente, veloce e conveniente. Secondo una recente ricerca, circa l’80% degli italiani si fida di più di una tech company che delle banche. Il mio obiettivo, insieme al mio team, è quello di portare sul mercato italiano il prodotto migliore, più semplice e coinvolgente e sono sicuro che N26 ha il potenziale per diventare il punto di riferimento per le attività bancarie quotidiane."