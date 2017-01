Mutui: impennata del tasso fisso (76,4%) nel secondo semestre

Luca Fiore 11 gennaio 2017 - 12:31

MILANO (Finanza.com)

Il secondo semestre 2016 si è caratterizzato per un aumento delle erogazioni di mutui per l’acquisto della prima casa (36,3%), in crescita rispetto al semestre precedente (33,9%). E’ proseguita, inoltre, la corsa dei mutui di surroga che rappresentano il 55,3% delle erogazioni totali.



È quanto emerge dall’ultima edizione dell’Osservatorio sul mercato dei mutui di MutuiOnline.it.



Il tasso fisso con il 76,4% delle sottoscrizioni si riconferma la forma di mutuo maggiormente erogata nel secondo semestre del 2016 rispetto al tasso variabile per il quale si è registrato il 21,1%.



Per quanto riguarda la durata, la maggioranza dei mutui erogati ha avuto una durata di 20 anni (il 29,5%) e un importo medio pari a 122.980€ (dai 115.605€ del primo semestre 2016).