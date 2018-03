Mutui: giù ancora i tassi, ritorna la surroga. Ancora in crescita le richieste del fisso

Valeria Panigada 9 marzo 2018 - 12:15

MILANO (Finanza.com)

Le rilevazioni di febbraio sui tassi di interesse applicati ai mutui danno un nuovo ribasso del tasso fisso che si è attestato a febbraio al 2,11% contro il 2,12% del mese precedente e del tasso variabile che conferma la sua ormai inarrestabile discesa e fa rilevare lo 0,89%, contro lo 0,92% di gennaio. Un anno fa, nel marzo 2017, era all'1,04%. "Comprare adesso casa a un tasso variabile è realmente un affare, e se il periodo di ammortamento non è troppo lungo si può stare sicuri di non vedere alzare i tassi almeno per qualche anno, il tempo utile per smaltire il periodo in cui si versa la parte rilevante di interessi", sottolineano gli esperti di MutuiOnline. Nonostante il tasso variabile sia al minimo storico, vince ancora il fisso: le richieste di mutui a tasso fisso continuano a crescere senza sosta, segnando a febbraio il 78,2% rispetto al 76% di fine 2017.Dall’ultimo Osservatorio di MutuiOnline.it emerge, inoltre, che nel primo trimestre in corso, che ancora il 47% delle richieste di mutuo sono finalizzate alla surroga a fronte di un calo registrato nel quarto trimestre 2017 in cui le richieste segnavano il 44,6%.