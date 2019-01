Mutui: è boom di richieste per il tasso fisso sui timori di mosse Bce

Valeria Panigada 9 gennaio 2019 - 14:36

MILANO (Finanza.com)

E'scattata la corsa al tasso fisso. Secondo le ultime rilevazioni dell’Osservatorio di MutuiOnline.it, nell’ultima parte del 2018 le richieste di mutui a tasso fisso sono state l’84% sul totale del campione (erano l’83,6% il trimestre precedente), percentuale che sale all’89% per i mutui erogati (erano l’87% il trimestre prima). Si tratta dei massimi storici di sempre per il tasso fisso. A dare la spinta è stata l’incertezza sull’evoluzione dei tassi di interesse nel 2019 dopo la fine del piano di Quantitative Easing da parte della Bce. Il lungo periodo di minimi dei tassi lascia infatti spazio alla prospettiva che prima o poi si dovrà tornare se non altro a una condizione di normalità.