Mutui: crescono gli importi medi richiesti, calano richieste di surroghe

Titta Ferraro 6 luglio 2017 - 12:40

MILANO (Finanza.com)

Il primo semestre dell’anno ha registrato una decisa crescita dell’importo medio richiesto per mutui che ha quasi raggiunto la quota 125.000 euro con un incremento del 2% rispetto al dato del 2016. E' quanto emerge dal Barometro CRIF dedicato alle richieste di nuovi mutui e surroghe aggiornato al primo semestre 2017. In flessione del -5,7% il numero di richieste che si confrontano con un primo semestre 2016 che aveva riportato picchi di volumi.Il mese di giugno si è caratterizzato per una contrazione pari a -7,8% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente (valore ponderato, a parità di giorni lavorativi), probabilmente anche a causa del rallentamento delle surroghe in atto da inizio anno.Per quanto riguarda l’importo medio richiesto, nel mese di giugno il valore medio richiesto si è attestato a 127.282 euro, superiore a quello registrato nel corrispondente mese dell’anno precedente (quando era risultato pari a 122.992 euro).