Mutui: Landoni (Kìron), volumi stabili e tassi ancora ai minimi nel 2019

Valeria Panigada 17 gennaio 2019 - 12:37

MILANO (Finanza.com)

Il 2019 sarà ancora un anno positivo per i mutui, che dovrebbero mantenere volumi stabili e tassi ancora ai minimi. Ne è convinto Renato Landoni, presidente Kìron Partner, secondo cui il comparto mutui quest'anno dovrebbe far intravedere una sostanziale tenuta delle erogazioni di credito alle famiglie con volumi vicini ai 49-50 miliardi di euro. "Nel contesto macro economico attuale - spiega Landoni - permarranno buone le opportunità per tutte le famiglie che vorranno affacciarsi all’acquisto dell’abitazione".La politica monetaria della Bce è cambiata, tuttavia garantirà adeguata liquidità ai mercati ancora a lungo. E sebbene già negli ultimi mesi del 2018 gli istituti di credito abbiano aumentato gli spread, i principali indici dei tassi di riferimento saranno ancora a livelli contenuti e rimarranno convenienti per tutto l’anno.In questo quadro, la quota delle surroghe, secondo l'esperto di Kìron, è destinata a ridursi ulteriormente, accentuando il fenomeno già in corso da tempo, dando maggiore peso alle operazioni di acquisto.