Mutui: Crif, richieste in crescita dell'1,8% a/a a gennaio

Titta Ferraro 17 febbraio 2017 - 10:50

MILANO (Finanza.com)

Richieste di mutui in crescita modesta nel primo mese del nuovo anno. A gennaio il numero d’interrogazioni sul Sistema di Informazioni Creditizie di CRIF relative a richieste di nuovi mutui e surroghe (vere e proprie istruttorie formali, non semplici richieste di informazioni o preventivi online) da parte di famiglie italiane ha registrato una crescita del +1,8% rispetto a gennaio 2016. Il Barometro CRIF relativo alle richieste di nuovi mutui e surroghe da parte delle famiglie italiane rimarca come l’importo medio delle richieste di nuovi mutui e surroghe a gennaio è risultato pari a 121.193 euro, con un lieve incremento, +0,9%, rispetto a gennaio 2016. Il valore dell’importo medio registrato a gennaio 2017 risulta in flessione rispetto all’importo medio richiesto nell’anno 2016 (123.324 euro). Relativamente alla distribuzione delle richieste per fasce di importo, a gennaio 2017 le preferenze degli italiani si sono nuovamente concentrate nella classe compresa tra 100.001 e 150.000 Euro, con una quota pari al 29,1% del totale. Nel complesso più di 4 domande su 5 (il 77,6% del totale per la precisione) presentano un importo inferiore ai 150.000 euro.