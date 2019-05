Mustier: no comment su rumor Unicredit-Commerz, ma fusioni cross border difficili da realizzare

Titta Ferraro 9 maggio 2019 - 11:23

MILANO (Finanza.com)

Bocche cucite in casa Unicredit circa i rumor di mercato circa il possibile interessamento alla tedesca Commerzbank. Il ceo di Unicredti, Jean Pierre Mustier, ha rimarcato che come da consuetudine la banca non commenta mai rumor e speculazioni. Il banchiere transalpino ha però specificato nel corso di una conference call con gli analisti che "fusioni e in particolare le fusioni transfrontaliere sono molto difficili da realizzare".