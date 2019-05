Mustier (Unicredit): Italia ha molti asset, nostre famiglie più ricche di quelle tedesche

Titta Ferraro 11 maggio 2019 - 09:38

Jean Pierre Mustier, ceo di Unicredit, conferma l'ottimismo sulle prospettive dell'Italia nonostante la debolezza attuale del'economia. "Sono convinto che l’Italia abbia molti asset. È la seconda manifattura d’Europa, non è solo lusso e food, ma industria tecnologica - dice Mustier in un'intervista concessa a Il Corriere della Sera - È un Paese con una ricchezza finanziaria delle famiglie superiore a quella dei tedeschi. Non ha subito fratture sociali, come quelle che si stanno verificando in Francia con i gilet gialli. E ha una struttura sociale più coesa". Mustier non nega che la crescita del Pil allo 0,1-0,2% è lenta "ma non è un problema solo di questo Paese. Il rischio che intravedo è il rallentamento degli Stati Uniti quando si esaurirà l’impatto dei tagli fiscali, e questo avrà conseguenze sulle altre economie".