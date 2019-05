Mustier (UniCredit): "Fineco? Nessuna fretta nel vendere la quota"

alessandro chiatto 9 maggio 2019 - 15:30

MILANO (Finanza.com)

Jean Pierre Mustier, amministratore delegato di UniCredit, sulla cessione di Fineco spiega che "non eravamo costretti a vendere, non abbiamo nessuna fretta nel farlo, si tratta solo di sviluppare il nostro business. Fineco è un'ottima compagnia, rispettiamo il loro management, e pensiamo che la vendita sia una cosa buona per tutti. Potrà crescere da sola e possa fare meglio fuori da UniCredit".