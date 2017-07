Mustier (Ad UniCredit) nominato banchiere dell’anno: “il peggio è passato per le banche italiane”

Alessio Trappolini 7 luglio 2017 - 11:16

MILANO (Finanza.com)

“Il peggio è passato e il sistema bancario italiano non è più esposto a rischi sistemici”, parola di Jean Pierre Mustier, amministratore delegato di UniCredit, che in un’intervista concessa quest’oggi a Bloomberg TV ha ribadito che l’istituto di Piazza Gae Aulenti è ‘on track’ per la realizzazione del piano industriale triennale messo in piedi ad inizio anno.Mustier questa mattina è stato nominato “banchiere dell’anno” da Euromoney, leader globale nel campo dei servizi informativi finanziari. UniCredit è stata invece eletta come la miglior banca italiana nel 2017.