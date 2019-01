Multa record dell'Antitrust a case auto e finanziarie per cartello

Valeria Panigada 9 gennaio 2019 - 11:54

MILANO (Finanza.com)

L’Antitrust ha scoperto un cartello tra le principali case automobilistiche e le loro finanziarie nella vendita di auto tramite finanziamenti. L’Autorità ha accertato che Banca PSA Italia, Banque PSA Finance, Santander Consumer Bank, BMW Bank GmbH, BMW, Daimler, Merceds Benz Financial Services Italia, FCA Bank, FCA Italy, CA Consumer Finance, FCE Bank, Ford, General Motor Financial Italia, General Motors, RCI Banque, Renault, Toyota Financial Services, Toyota Motor, Volkswagen Bank GmbH, Volkswagen, nonché le associazioni di categoria Assofin ed Assilea, hanno posto in essere un’intesa restrittiva della concorrenza, tra il 2003 e il 2017, funzionale ad alterare le dinamiche concorrenziali nel mercato della vendita di automobili dei gruppi di appartenenza attraverso finanziamenti erogati dalle rispettive captive banks. Per questa raguione ha deciso di sanzionare questi operatori per oltre 670 milioni di euro.