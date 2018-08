Mps, stampa tedesca dopo Tria: 'esplosiva' conferma riprivatizzazione

Laura Naka Antonelli 9 agosto 2018 - 07:43

MILANO

Nell'intervista rilasciata a Il Sole 24 Ore e pubblicata nella giornata di ieri, il ministro dell'economia Giovanni Tria non si era esposto più di tanto sul caso Mps, rispondendo praticamente con un no comment alla domanda sul futuro dell'istituto senese. Tria si era limitato a dire che "il ritorno al mercato è un obiettivo concordato con la Commissione europea e non è in discussione".Aggiungendo: "Per il resto non commento questioni che riguardano società quotate, perchè non è corretto per un esponente di governo". Immediata è stata tuttavia la stampa tedesca, in particolare il Frankfurter Allgemeine che, stando a quanto riporta sempre il Sole 24 Ore, ha definito "esplosiva" la conferma della riprivatizzazione della banca senese.