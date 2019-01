Mps scivola ai minimi storici azzoppata da nuove richieste Bce

Titta Ferraro 15 gennaio 2019 - 11:26

MILANO (Finanza.com)

Il nuovo affondo della Bce pesa anche oggi sul titolo Mps, già sceso del 10% alla vigilia. Il titolo dell'istituto senese cede questa mattina il 3,81% a quota 1,3020 euro. Negli ultimi 12 mesi il titolo ha perso oltre il 68% in Borsa.La vigilanza della Bce ha messo in dubbio la possibilità di centrare gli obiettivi del piano di ristrutturazione sul fronte patrimoniale e di redditività. Inoltre è tornata a premere sul fronte Npl chiedendo nei prossimi anni (fino alla fine del 2026) un graduale aumento dei livelli di copertura sullo stock di crediti deteriorati in essere alla fine di marzo 2018 secondo una logica complementare alle indicazioni fornite nell’Addendum alle Linee guida della BCE per le banche sui crediti deteriorati (NPL) generati a partire da aprile 2018.