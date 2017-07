Mps: previsti circa 5.500 esuberi, riduzione filiali

Daniela La Cava 5 luglio 2017 - 08:51

MILANO (Finanza.com)

Il piano di ristrutturazione 2017-2021 di Mps, che ha ricevuto il via libera dalla Commissione europea, prevede 5.500 esuberi entro il 2021. Fa parte, come precisa la banca senese, di un nuovo modello operativo che si focalizzerà su una maggiore efficienza, proseguendo sul sentiero tracciato a partire dal 2012. Nel dettaglio, è prevista "una revisione del dimensionamento di tutte le strutture organizzative del gruppo che, senza pregiudicare la qualità del servizio, porterà ad una riduzione di circa 5.500 unità entro il 2021 (di cui 4.800 uscite attraverso l’attivazione del Fondo di Solidarietà, 450 uscite legate alla cessione/chiusura di attività, 750 uscite derivanti da turnover fisiologico e circa 500 nuove assunzioni)". Il piano di uscite determinerà, afferma Mps, costi straordinari per circa 1,15 miliardi di euro complessivi nell'arco piano.E' inoltre previsto il completo ridisegno del network distributivo, con la riduzione delle filiali (da 2.000 nel 2016 a circa 1.400 nel 2021) e delle relative strutture di governo commerciale (aree territoriali e direzioni territoriali mercato) con l’aumento della l’incidenza delle risorse dedicate alle attività commerciali da circa il 62% del 2016 a circa il 70% nel 2021.