Mps, ok Ue a ricapitalizzazione precauzionale. Vestager: soluzione positiva per tutte banche italiane

Laura Naka Antonelli 1 giugno 2017 - 11:24

MILANO (Finanza.com)

Trovato finalmente l'accordo tra il governo italiano e l'Unione europea sul dossier Mps. In una nota la Commissione europea rende noto che è stata trovata una intesa di principio sulla ricapitalizzazione precauzionale della banca senese. Sì, dunque, all'ingresso dello Stato per salvare Mps.



Nella nota della Commissione si legge che la normativa europea permette la "ricapitalizzazione precauzionale" e che i capitali che lo Stato italiano inietterà in Mps non sono aiuti, visto che servono ad assicurare la continuità dell'istituto e non a dare una soluzione alla sua crisi.



Mps era stata infatti considerata "solvibile". Così ha commentato il commissario Ue alla concorrenza Margrethe Vestager:



"Questa soluzione è positiva sia per la banca che per tutto il settore bancario italiano".