Mps: nuova sospensione per ribassi, titolo sui minimi storici

Alessio Trappolini 21 dicembre 2016 - 11:26

MILANO (Finanza.com)

Nel giorno in cui si conclude la conversione del bond retail titolo del Monte dei Paschi soffre in Borsa. Al momento Borsa Italiana ha nuovamente sospeso il titolo per eccesso di ribassi con una perdita terocia che oltre il 18,55%. Il titolo quota praticamente ai minimi storici a 15,17 euro. L’aumento di capitale “di mercato” dell’istituto sembra essere sempre più a rischio: le adesioni sarebbero ferme a circa 500 milioni di euro, con l'ipotesi del salvagente pubblico che si fa sempre più concreta.