Mps non ha ricevuto offerta per la piattaforma IT, dovrà riprendere valutazioni

Valeria Panigada 18 aprile 2019 - 08:12

MILANO (Finanza.com)

Banca Mps non ha ricevuto l'offerta da WRM Capital Asset Management per la piattaforma IT del gruppo, come invece previsto. WRM ha deciso di non procedere con l'acquisizione e quindi non ha presentato alcuna offerta dopo aver terminato il processo di analisi e valutazione. Lo scorso novembre Mps, sebbene avesse precisato che nessuna decisione strategica fosse ancora stata presa, aveva selezionato WRM, con partner tecnologici Oracle e TAS, come unico interlocutore nelle trattative di cessione e gestione della piattaforma tecnologica. A questo punto, Mps riprenderà il processo di valutazione sulla piattaforma IT e sulla sua gestione, in linea con il piano industriale 2017-2021.