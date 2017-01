Mps: nessun ritardo nel salvataggio (Padoan)

Alessandro Piu 12 gennaio 2017 - 14:48

MILANO (Finanza.com)

"La ricapitalizzazione precauzionale è per definizione temporanea, la banca risanata tornerà al mercato". Lo ha confermato il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan nell'audizione alla Commissione Finanze di Senato e Camera con riferimento all'intervento dello Stato nel Monte dei Paschi, confermando la fiducia del governo nella dirigenza dell'Istituto senese. "Nel momento in cui lo Stato entrerà nel capitale di Mps - ha aggiunto Padoan - si procederà alla nomina di un nuovo Consiglio di amministrazione". Rispondendo alle domande dei senatori e deputati presenti in aula, il ministro dell'Economia ha escluso che ci siano stati ritardi nel salvataggio: "C'è stata una sospensione nel momento in cui si è palesata una opportunità di salvataggio di mercato, che io ho considerato desiderabile e fattibile". Il tempo trascorso fino al fallimento di questo tentativo e all'intervento dello Stato "non ha deteriorato la situazione del Monte dei Paschi".