Mps: chiusa la procedura per ricapitalizzazione precauzionale (stampa)

Valeria Panigada 26 giugno 2017 - 15:18

MILANO (Finanza.com)

laprocedura per la ricapitalizzazione precauzionale di Banca Mps sarebbe andata a buon fine. Lo riportano diverse agenzie di stampa, citando Fabio Panetta, vice direttore di Bankitalia, che avrebbe parlato di "operazione chiusa". Sulla questione sarebbe intervenuto anche Carmelo Barbagallo, capo della vigilanza dell'istituto di via Nazionale, secondo il quale mancherebbe solo il via libera formale da parte della Dg Competition della Commissione europea.