Mps chiede aiuto dopo fallimento aumento di capitale, tutele per alcuni obbligazionisti retail

Valeria Panigada 23 dicembre 2016 - 08:06

MILANO (Finanza.com)

E' fallito per Banca Mps il tentativo di aumento di capitale da 5 miliardi attraverso il mercato e dunque sarà ricapitalizzata dallo Stato. Lo ha annunciato la banca stessa, che ha deciso di presentare "un'istanza di sostegno finanziario straordinario e temporaneo". Attraverso questo meccanismo Mps potrà accedere alle misure di ricapitalizzazione straordinaria e a misure di sostegno di liquidità, che la metteranno in sicurezza consentendole di continuare l'attività. La banca senese ha inoltre fatto sapere che intende offrire agli investitori retail detentori del bond Upper Tier2 2008-2018 una forma di transazione per porre fine o prevenire liti e in coerenza con il meccanismo di tutela previsto dal governo.