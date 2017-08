Mps: cda convocato per 11 agosto per approvazione semestrale

Daniela La Cava 7 agosto 2017 - 07:59

MILANO (Finanza.com)

Banca Monte Paschi di Siena (Mps) ha annunciato stamattina che il consiglio di amministrazione è stato convocato per venerdì 11 agosto, per l'esame ed approvazione della semestrale. Lo si apprende in una nota stampa della banca senese. Inizialmente la riunione del cda per l’approvazione dei risultati semestrali era in calendario lo scorso 28 luglio.