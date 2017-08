Mps: bozza prospetto quotazione in Consob, quotazione tra fine settembre e inizio ottobre (Corriere)

Titta Ferraro 18 agosto 2017 - 10:41

MILANO (Finanza.com)

Accelerazione di Mps sul ritorno in Borsa. L'istituto senese, stando a quanto riportato oggi dal Corriere della Sera, avrebbe inviato in Consob una prima bozza del prospetto informativo, integrata con i conti aggiornati al 30 giugno 2017. Il ritorno in Borsa di Monte dei Paschi dovrebbe avvenire tra fine settembre e inizio ottobre. L'offerta, rimarca il quotidiano di via Solferino, contestuale al ritorno in Borsa e per questo la Commissione di vigilanza sul mercato finanziario vuole due documenti: uno per la quotazione delle azioni in mano al Ministero del Tesoro - che ha il 53% di Mps - e uno, molto simile, relativo all'offerta di ristoro, pari a 1,5 miliardi di euro.Il ritorno in Borsa è infatti legato a doppio filo al ristoro dei risparmiatori che hanno visto convertite le loro obbligazioni subordinate con l'offerta di scambio nuove azioni/bond senior. L'adesione da parte di tutti i 40.000 ex possessori di obbligazioni porterebbe il Tesoro a detenere il 70% del capitale sociale con aiuti di Stato per complessivi 5,4 miliardi di euro.