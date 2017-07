Mps, azionisti e obbligazionisti contribuiranno con 4,3 miliardi di euro. Tetto a stipendi manager

Laura Naka Antonelli 4 luglio 2017 - 16:09

MILANO (Finanza.com)

La Commissione Ue ha dato il via libera alla ricapitalizzazione precauzionale di Mps, dunque agli aiuti di Stato per la banca senese per un valore di 5,4 miliardi di euro.Gli azionisti e obbligazionisti contribuiranno all'aumento di capitale con 4,3 miliardi di euro.Mps metterà inoltre a disposizione fino a 1,5 miliardi per rimborsare i detentori di bond junior vittime di misselling."Nell'ambito di questo processo, conformemente alla normativa dell'UE sugli aiuti di Stato, l'alta dirigenza della banca sarà soggetta ad un tetto retributivo (relativo al pacchetto retributivo complessivo) corrispondente a 10 volte il salario medio dei dipendenti di MPS".