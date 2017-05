Mps: accordo con Atlante sulle sofferenze (Il Messaggero)

Alberto Bolis 17 maggio 2017 - 09:49

MILANO (Finanza.com)

Mps è impegnata nella realizzazione del piano di ristrutturazione che da tre mesi è al centro di negoziati tra Bankitalia, Tesoro, Commissione Europea e Bce. Secondo Il Messaggero, domani sarà raggiunta l'intesa con il fondo Atlante per la vendita di 29 miliardi di euro lordi di non performing loans: Atlante, a detta del quotidiano romano, dovrebbe investire circa 1,1 miliardi di euro per il varo della delicata operazione.