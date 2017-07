Mps: Morelli, piano prevede cessione alcuni immobili e controllate Belgio e Francia

Titta Ferraro 5 luglio 2017 - 09:40

MILANO (Finanza.com)

Ilpiano di ristrutturazione 2017-2021 di Banca Mps, approvato ieri dalla Commissione Europea, prevede tra l'altro la cessione delle due banche estere detenute in Belgio e in Francia. E' quanto riferito questa mattina dall'amministratore delegato della banca senese, Marco Morelli, nel corso della conference call di presentazione del piano. Prevista la cessione degli asset non strategici, tra cui alcuni immobili.