Mps: Morelli, contatti con Consob per negoziare tempi ritorno in Borsa

Titta Ferraro 5 luglio 2017 - 09:33

MILANO (Finanza.com)

Sono in corso discussioni tra Banca Mps e Consob per delineare i tempi per la riammissione in Borsa del titolo. "Stiamo negoziando con la Consob i tempi per la riammissione alle negoziazioni in Borsa", ha detto l'amministratore delegato della banca senese, Marco Morelli, nel corso della conference call relativa al piano di ristrutturazione approvato ieri dalla Commissione Ue.