Mps, Morelli: banca salvata con soldi italiani, per questo lavoriamo giorno e notte su piano

Laura Naka Antonelli 6 marzo 2018 - 13:27

MILANO (Finanza.com)

"Il fatto che Mps sia stata salvata con i soldi degli italiani è il motivo per il quale lavoriamo notte e giorno per cercare di portare avanti un piano non semplice per controlli e paletti da rispettare con scadenze temporali". Così Marco Morelli, amministratore delegato di Mps, al congresso Fabi.In ogni modo, "c'è un azionista e c'è un cda ai quali io rispondo e, come ho sempre detto, io e il management della banca abbiamo preso un impegno, dopo di che vale la regola che il mandato di un amministratore delegato è a disposizione degli azionisti in qualunque momento".