Mps: La Bce definisce a 8,8 miliardi il fabbisogno di capitale necessario

27 dicembre 2016

La Banca centrale europea (Bce) ha definito il fabbisogno di capitale necessario per Banca Mps a 8,8 miliardi di euro, dopo il fallimento dell'operazione di aumento di capitale da 5 miliardi. L'importo è stato definito dalla Bce guardando ai risultati degli stress test realizzati nel 2016, in cui la banca senese evidenziava un Cet 1 fully loaded negativo in caso di scenario avverso. Inoltre, secondo la Bce, la posizione di liquidità di Mps ha subito un rapido deterioramento tra il 30 novembre e il 21 dicembre scorsi. Monte Paschi ha fatto sapere di aver "avviato le interlocuzioni con le autorità competenti al fine di comprendere le metodologie sottese ai calcoli effettuati da Bce di dare corso alle misure di ricapitalizzazione precauzionale", si legge nella nota.