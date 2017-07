Mps, Commissione Ue dà ok a ricapitalizzazione precauzionale. Aiuti di Stato per 5,4 miliardi

Laura Naka Antonelli 4 luglio 2017 - 16:01

MILANO (Finanza.com)

Il verdetto tanto atteso è arrivato. La Commissione europea ha dato il suo ok alla ricapitalizzazione precauzionale di Mps, che prevede aiuti di Stato per un valore di 5,4 miliardi, nell'ambito di una operazione di aumento di capitale da 8,3 miliardi di euro.Nel comunicato si legge che la Commissione ha approvato aiuti di Stato per 5,4 miliardi di euro per la ricapitalizzazione precauzionale del Monte dei Paschi di Siena, a seguito dell'accordo di massima sul piano di ristrutturazione di MPS, che è stato raggiunto il 1° giugno 2017 dalla Commissaria Vestager e da Pier Carlo Padoan, Ministro dell'Economia e delle finanze italiano.Soddisfatti i due requisiti per il via libera: da un lato la conferma da parte della Bce della solvibilità di Mps, condizione imprescindibile per la ricapitalizzazione precauzionale. La Bce ha sottolineato anche che l'istituto senese presenta requisiti patrimoniali adeguati.L'altro requisito è l'impegno formale che Mps ha ottenuto da parte di investitori privati per l'acquisto del suo portafoglio di crediti deteriorati.