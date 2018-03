Mps: Andrea Rovellini nuovo direttore finanziario

Titta Ferraro 13 marzo 2018 - 07:59

MILANO (Finanza.com)

Andrea Rovellini è il nuovo Chief Financial Officer di Banca Mps, in sostituzione di Francesco Mele che ieri ha rassegnato le dimissioni. Contestualmente, in una logica di valorizzazione delle professionalità interne, Leonardo Bellucci, attuale responsabile dell’Area Risk Management, sostituirà Rovellini nel ruolo di Chief Risk Officer.Il Consiglio di Amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena ieri ha inoltre convocato l’Assemblea ordinaria per il 12 aprile 2018, chiamata ad approvare il Bilancio di esercizio 2017.