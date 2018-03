Mps, AD Morelli: chiusura filiali è tra misure piano. Banca uscita da chirurgia urgenza, ci vuole tempo

Laura Naka Antonelli 6 marzo 2018 - 13:05

MILANO (Finanza.com)

"C'è un piano che prevede diverse misure, tra le quali anche la chiusura di alcune filiali. Stiamo facendo in modo che la ripresa commerciale possa raggiungere gli obiettivi del piano". Così Marco Morelli, amministratore delegato di Mps, ha risposto a margine del congresso della Fabi a chi gli chiedeva di possibili esuberi nella banca senese.Nel suo discorso al Congresso, Morelli ha sottolineato che "un anno fa ho detto che credevo che la banca potesse ripartire e non ho cambiato idea"."Esiste un piano molto demanding dal punto di vista degli impegni che abbiamo preso e tutti i dipendenti sono focalizzati su questo. Quando presenteremo i risultati si vedrà quello che abbiamo fatto e quello che non siamo riusciti a fare".Morelli ha sottolineato che Mps "è uscita dalla chirurgia d'urgenza" e che dunque, per tornare ad avere lo stesso passo delle altre banche, "ci vorrà tempo"."Il percorso sarà lento e pensare di muoverci in modo spedito come le altre banche non è credibile".