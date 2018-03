Mps, AD Morelli: c'è chi non vede l'ora che banca vada male. Aggregazione? Assolutamente non al mio tavolo

Laura Naka Antonelli 6 marzo 2018 - 13:35

MILANO (Finanza.com)

"C'è qualcuno che non vede l'ora che la banca vada male (..) c'è un approccio del tipo: tanto il Monte non ce la fa". Così Marco Morelli, amministratore delegato di Mps, intervenuto al congresso della Fabi.Morelli ha sottolineato anche che l'ipotesi di eventuali operazioni di aggregazione con altre banche "è un tema che al momento non è assolutamente sul mio tavolo".Il Ceo di Mps ha spiegato che quello della fusione "non è un tema che riguarda il management, ma eventualmente gli azionisti, nel momento in cui una ipotesi di questo tipo possa creare valore sotto tutti gli aspetti".