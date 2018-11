Moscovici su Italia: 'situazione si risolverà. Procedura infrazione da 22 novembre? 'Step by step'

Laura Naka Antonelli 16 novembre 2018 - 15:30

MILANO (Finanza.com)

"Il dialogo (con l'Italia, sulla legge di bilancio), non si è interrotto. L'Italia sta discutendo nel quadro delle istituzioni dell'area euro. Ma a un certo punto la questione dovrà sbrogliarsi". Così il commissario europeo agli Affari economici, Pierre Moscovici, in un'intervista all'emittente francese Boursorama.Queste dichiarazioni sono state postate dallo stesso Moscovici sul suo profilo Twitter.Sul rischio che l'Italia venga colpita da una procedura di infrazione per violazione delle regole Ue, subito dopo il rapporto Ue che sarà comunicato il 21 novembre, dunque a partire dal 22 novembre, il commissario ha detto: "Step by step".