Moscovici: 'calo spread dimostra che manovra M5S-Lega andava cambiata'

Laura Naka Antonelli 7 febbraio 2019 - 11:46

MILANO (Finanza.com)

"Il calo dello spread BTP-Bund dimostra che la manovra (del governo M5S-Lega) andava cambiata" e che "abbiamo fatto bene nei negoziati (con Roma) ad apportare le modifiche". Lo ha detto il Commissario Ue agli Affari economici Pierre Moscovici, nella conferenza stampa successiva all'annuncio sulle previsioni economiche di Eurozona e Italia."Immaginiamo cosa sarebbe successo se non l'avessimo fatto", ha detto Moscovici.Il commissario ha evidenziato anche che l'Eurozona non fa fronte solo a sfide esterne, ma sconta anche nodi interni:"Non ci sono solo spiegazioni esterne" al rallentamento della crescita dell'economia, ha sottolineato. "Incidono anche fattori interni, come la frenata dell'auto in Germania, le tensioni sociali in Francia e la forte incertezza sulle politiche di bilancio in Italia".Bruxelles ha abbassato l'outlook sulla crescita italiana prevista per il 2019 da +1,2% a +0,2%.Downgrade anche sul Pil del 2020, atteso ora in espansione dello 0,8%, 4 decimali di punto in meno rispetto alle previsioni di novembre.