Moscovici: Italia non ha rispettato impegno su riduzione debito

Alessio Trappolini 22 febbraio 2017 - 13:00

MILANO (Finanza.com)

Oggi la Commissione europea ha analizzato la situazione dei conti pubblici dei Paesi membri. Secondo Pierre Moscovici, Commissario europeo per gli affari economici e monetati, l’Italia non avrebbe rispettato l’impegno di ridurre il debito pubblico come richiesto da Bruxelles.