Morti sul lavoro: Lombardia maglia nera in Italia con una media di 2 alla settimana

1 giugno 2018

MILANO (Finanza.com)

La Lombardia veste la maglia nera in Italia per quanto riguarda le morti sul lavoro. Nei primi quattro mesi dell'anno, si sono contati 190 vittime nel Paese, con una concentrazione in Lombardia. Quasi 20 infortuni mortali su 100 in Italia sono infatti stati registrati in Lombardia (il 18,4 per cento dei casi): 35 vittime (erano state 25 nel 2016 e 22 nel 2017), con una media di 9 morti bianche al mese, 2 alla settimana. A lanciare l’allarme è l’Osservatorio Sicurezza sul Lavoro Vega di Mestre, sulla base degli ultimi dati Inail.La situazione più drammatica viene registrata proprio nel capoluogo lombardo. A Milano gli infortuni mortali sono stati 12. Seguono Brescia con 8 decessi sul luogo di lavoro, Mantova (6) e Bergamo (3).