Moody's vede frenata crescita Italia, tagliate stime su Pil 2018 e 2019

23 agosto 2018

MILANO (Finanza.com)

Anche Moody's rivede al ribasso le stime sull'Italia. L'aggiornamento del Global Macro Outlook 2018-2019 pubblicato oggi dall'agenzia di rating indica per l'Italia una crescita del Pil a +1,2% quest'anno rispetto al +1,5% indicato in precedenza. Rivista al ribasso anche la stima per il 2019 a +1,1% dal +1,2% precedente.Nei giorni scorsi Moody's ha deciso di rinviare ogni decisione in merito al rating sull'Italia (messo sotto revisione negli scorsi mesi). L'agenzia di rating si esprimerà entro fine ottobre e ha motivato la decisione con l'esigenza di disporre di una "maggiore chiarezza" sull'andamento dei conti pubblici e sul percorso delle riforme.