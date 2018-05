Moody's torna sull'Italia: crisi politica subisce escalation, probabili elezioni in autunno

Daniela La Cava 29 maggio 2018 - 12:30

MILANO (Finanza.com)

La crisi politica italiana subisce un'escalation ed è sempre più probabile che si torni alle urne in autunno. E' quanto scrivono gli esperti di Moody's in un nuovo report dedicato all'Italia, dopo l'annuncio dello scorso 25 maggio, quando il rating dell'Italia (Baa2) è stato posto sotto osservazione per un possibile downgrade. "Sembra improbabile che il nuovo premier incaricato, Carlo Cottarelli, possa ottenere il sostegno della maggioranza in Parlamento", sottolinea l'agenzia di rating aggiungendo che Lega e Movimento 5 Stelle hanno già manifestato la loro volontà di tornare alle urne, probabilmente già nel mese di settembre."Il rating sovrano italiano verrà probabilmente declassato se dovessimo arrivare alla conclusione - avvertono da Moody's - che, chiunque formerà il nuovo esecutivo, porterà avanti politiche fiscali che non saranno sufficienti a collocare il debito pubblico su una traiettoria sostenibile e verso il basso nei prossimi anni".