Moody’s promuove il decreto salva risparmi: positivo per obbligazionisti senior e correntisti

Alessio Trappolini 23 dicembre 2016 - 12:52

MILANO (Finanza.com)

Il decreto “salvarisparmi” varato dal Governo all’indomani del fallimento del piano di mercato del Monte dei paschi di Siena si sostanzia in un intervento da 20 miliardi destinati dal governo per tamponare la crisi del settore creditizio italiano. Secondo l’agenzia di rating Moody’s l’intervento è “positivo per gli obbligazionisti senior e per i correntisti delle banche coinvolte perché sembra destinato ad aumentare la loro protezione attraverso il capitale aggiuntivo".