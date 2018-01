Moody's: outlook negativo solo in Italia, futuro Governo potrebbe non affrontare vulnerabilità a choc

Laura Naka Antonelli 15 gennaio 2018 - 13:48

MILANO (Finanza.com)

"Solo l'Italia ha un outlook negativo, che riflette il rischio che le future politiche del Governo non affrontino in modo sostenibile la vulnerabilità del Paese a uno choc economico o finanziario". Lo ha detto Moody's, nel report "Sovereign Outlook per l'Area Euro", dedicato al 2018.Il calendario elettorale, sottolinea l'agenzia di rating, "è più tranquillo quest'anno, rispetto a quello del 2017", considerate le "elezioni attese a Cipro, Finlandia, Italia, Lussemburgo e Irlanda, ma solo le elezioni in Italia hanno il potenziale di produrre conseguenze politiche di più ampia portata per l'Unione monetaria, a causa della dipendenza del paese dalle riforme strutturali per sostenere i tassi di crescita".