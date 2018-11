Moody's dopo bocciatura manovra: rischio aumento costi finanziamento con tensioni Ue

Laura Naka Antonelli 23 novembre 2018 - 13:30

MILANO (Finanza.com)

Il continuo braccio di ferro tra il governo M5S-Lega e l'Unione europea si tradurrà probabilmente in elevati costi di finanziamento e in un aumento dei rischi per l'economia. Lo ha scritto Moody's in una nota, stando a quanto riporta Reuters:"Consideriamo molto probabile che l'Italia sarà messa sotto la procedura di deficit eccessivo e che il governo italiano continuerà a opporsi a ogni cambiamento significativo della manovra - si legge nella nota, che continua affermando che "il perdurare dell'incertezza, insieme a tassi di interesse relativamente alti, potrebbe deprimere ulteriormente la crescita nell'ultimo trimestre e nel 2019".