Moody's: M5S farà bene in elezioni politiche italiane, ma è improbabile che ottenga maggioranza

Laura Naka Antonelli 15 gennaio 2018 - 13:53

MILANO (Finanza.com)

Per Moody's "il Movimento 5 Stelle probabilmente andrà bene nelle elezioni politiche italiane, ma è improbabile che riesca a ottenere una maggioranza sufficiente per formare un governo. Lo ha detto Moody's, nel report "Sovereign Outlook per l'Area Euro", dedicato al 2018."L'importanza delle elezioni sul credito è legata in particolare alla volontà del nuovo governo e alla capacità di promuovere riforme strutturali che promuovano la crescita, in un momento in cui il contesto dei tassi di interesse è ancora favorevole", si legge nel report di Moody's.