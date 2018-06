Monnalisa: prosegue processo quotazione su Aim Italia, sbarco atteso entro metà luglio

Daniela La Cava 7 giugno 2018 - 16:13

MILANO (Finanza.com)

Prosegue il processo di quotazione sul mercato Aim Italia di Monnalisa. La aretina, leader nel settore dell’abbigliamento di fascia alta per bambini, dovrebbe debuttare sul listino entro la metà di luglio. "Lo sviluppo internazionale è tra gli obiettivi principali che il gruppo intende perseguire e la quotazione in Borsa rappresenta un driver fondamentale per accelerarne ulteriormente la crescita", si legge in una nota della società.Lato nuove aperture, Monnalisa ha comunicato che quelle dell'ultimo mese si sono concentrare sulla Cina Continentale: la relocation dello store all’interno del mall Chengdu IFS - passato da 35 a 70 mq; il pop up presso lo Shenzhen Mixc, l’inaugurazione di 80 mq della boutique in Xian SKP, fino alla new opening presso il Wuhan International Plaza. Salgono così a 13 gli store cinesi del brand di childrenswear.