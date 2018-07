Monnalisa: entro primo trimestre 2019 prevista l’apertura di 15 nuovi punti vendita

Luca Fiore 25 luglio 2018 - 09:36

MILANO (Finanza.com)

Avvio in territorio positivo per il titolo Monnalisa, in rialzo di un punto percentuale a 14,05 euro. L’azienda attiva nel settore dell’abbigliamento di fascia alta per bambini, quotata dal 12 luglio 2018 sul mercato AIM, ha annunciato di voler inaugurare, entro il primo trimestre del 2019, 15 nuovi negozi tra Europa, Turchia, India, Usa e Asia-Pacific.Con riguardo al canale retail, oltre ad una relocation di 130 mq presso il Sicilia Outlet Village di Enna e alla renovation del negozio di New York in Madison Avenue, il programma di nuove aperture prevede l’inaugurazione di ben 9 negozi monomarca diretti.