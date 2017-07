Mondo tv, raggiunto accordo di licensing su Robot Trains

Valeria Panigada 3 luglio 2017 - 12:02

MILANO (Finanza.com)

Mondo tv ha raggiunto un nuovo accordo per la concessione di alcuni diritti di licensing riguardanti Robot Trains, property distribuita dal gruppo sulla base dell'accordo di distribuzione con la coreana Cj E&M. Si tratta di una licenza concessa a Gedis per prodotti da distribuirsi nelle edicole per un periodo di due anni a partire da gennaio 2018 in Francia e Spagna. L'accordo prevede il pagamento di un minimo garantito e di royalties in caso di superamento di questa soglia. "L'accordo - si legge nella nota odierna - rappresenta la conferma della ottima partenza del piano di sfruttamento del licensing di Robot Trains da cui si attendono risultati interessanti per la Mondo Tv già a partire dal 2017".