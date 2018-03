Mondo Tv: sottoscritto nuovo contratto di licenza con Abu Dhabi Media

Daniela La Cava 14 marzo 2018 - 15:19

MILANO (Finanza.com)

Mondo Tv ha sottoscritto un nuovo accordo di licenza con Abu Dhabi Media, società televisiva governativa di Abu Dhabi. La licenza, si legge in una nota, riguarda i diritti di trasmissione televisiva in Medio Oriente e Nord d’Africa di quattro serie animate distribuite dalla Mondo Tv per 36 mesi in versione araba senza limitazione al numero di passaggi televisivi sul canale Majid Kids TV. Questa nuova licenza rappresenta un ulteriore rafforzamento dei rapporti commerciali in Medio Oriente da parte del gruppo Mondo Tv.